禁聚措施造就空氣質素改善　 PM2.5錄5年新低

新冠肺炎疫情肆虐，港府實施各項社交距離措施，隨着人流及交通減少，空氣質素亦得以改善。健康空氣行動分析環境保護署今年首6個月的空氣質素監察站數據，結果發現路邊3類污染物濃度錄得5年新低，多區空氣質素亦改善，東涌區最明顯。組織表示，在空氣質素改善下，兒童哮喘病發及呼吸道症狀明顯減少，組織又期望清新空氣現象非曇花一現，指港府長遠應重新審視環境政策。

組織分析今年首6個月3個路邊監測站的數據，發現主要經汽車排放的路邊3類污染物濃度錄得5年新低，其中平均微細懸浮粒子(PM2.5)水平為26.6微克/立方米，較去年同期下跌16%。此外，全港有12個監測站空氣污染物水平都較去年同期下降，當中以東涌最明顯，在航班銳減下，該區的PM2.5平均值跌幅近29%。

兒童呼吸科專科醫生吳國強稱，空氣污染對6歲前學齡兒童的肺部發育影響深遠。他指，兒童生長在空氣污染物，包括二氧化氮等較多的環境，肺功能容易受感染，增加哮喘機會。他指，在疫情下空氣質素轉好，各國的哮喘入院率下跌近8成，而香港兒童因哮喘及呼吸道疾病的求診數字亦明顯減少。

行政總裁馮建瑋指，禁聚令等措施令專營巴士班次亦減少，根據運輸署統計，上半年巴士乘客數字較去年下跌近3成。惟隨着疫情在8月中開始緩和，社交活動陸續恢復，7至9月的空氣污染物飆升，其中旺角PM2.5躍升倍半，情況令人憂慮。組織倡議，港府應制定「綠色復甦」政策，包括發展零排放公共交通，疫情後重建一個健康城市。