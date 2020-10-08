施政報告宣布在即　工會促盡快落實第三期「特別·愛增值」計劃

新冠肺炎疫情反覆，失業情況持續惡化，有工會今日(8日)召開記者會，促請政府在施政報告考慮優化「特別·愛增值」計劃，又提出多項改善計劃的建議，包括要求提高再培訓津貼至9000港元及放寬報讀限額，讓更多失業人士受惠。

KELLY從事導遊工作10多年，她指自去年6月被迫停工至今，期間報讀僱員再培訓局的「特別・愛增值」課程，以進修及領取培訓津貼幫補生計，惟她已達至報讀課程上限，重回昔日困境。

7月推出的第二期「特別·愛增值」計劃「全日制」及「部分時間制」課程，每名學員每月津貼額上限為5800港元。她希望政府可以持續推行計劃，並將培訓津貼增加至9000港元及放寛計劃報讀限額。

工聯會副理事長、職訓就業委主任陳鄧源指，要求盡快落實第三期「特別・愛增值」計劃，讓失業人士可藉培訓增值自己，以便求職轉業外，亦可獲得培訓津貼作生活補貼。他又希望政府考慮在新一期計劃將現富有經驗及專長技能的失業或將近退休人士聘用為導師，避免行業內人才流失及斷層之餘，職業技能及經驗亦可薪火相傳，長遠應考慮將「特別．愛增值」計劃恆常化。

工聯會青年事務委員會副主任李忠澤表示，目前青年失業率嚴峻，20至24歲青年失業率達 18.5%，建議將現時再培訓局的「青年培訓課程」增設到原有的「特別・愛增值」計劃內，讓年青人透過再培訓課程提升就業技能，緩和失業及就業不足情況；假若計劃推行成功，長遠應考慮把它恆常化。