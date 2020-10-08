屹立68載皇都戲院將6年內重建活化　服裝老店東主盼再續故業

屹立北角英皇道68載的皇都戲院，重建方案擾攘多年後，終於今日(8日)進行強拍，並由新世界發展以拍賣底價47.76億港元奪得。從小在皇都戲院長大、項目顧問委員會成員之一的建築文物保護師吳韻怡今午重遊故地，稱小時候與其他店舖的小孩一同在商場度過童年，猶如遊樂場，年少時更不時到戲院「睇戲」，希望能將戲院活化，將其劇院式戲院設計重新呈現市民眼前。新地表示，將會在6年內完成重建，將戲院活化成表演藝術的新舞台。

吳韻怡今午重遊故地時提到，其母親1984年在皇都戲院商場開設童裝店，是商場內僅有賣童裝鞋的店舖，自己童年便陪同母親開舖，下課後便在店內午睡，亦與其他店舖的孩子耍樂，商場猶如他們的遊樂場，孕育了一代人。她憶述年少時不時到皇都戲院觀賞電影，甚至連戲院1997年結業前最後一場戲，亦特意前往觀看，以懷緬年幼時的情懷，而現時仍有保留着當年的戲票。其母的店舖亦在同年因加租，無奈在皇都戲院大廈落幕。

吳又指，前皇都戲院屬戰後的現代主義建築，戲院堂座位置的外露式吊橋桁架，是透過在天台的桁架將頂部吊起，當中並無任何支柱，是全港以至是全世界絕無僅有的建築，其門口的大型浮雕設計亦非常前衞，其劇院式戲院設計亦所剩無幾，港島只餘皇都戲院一家，過往亦有不少明星在此表演，如英國著名音樂人Benjamin Britten和已故歌手鄧麗君。她又透露，顧問委員會於過去兩年開始收集文物、戲條文件，以及進行歷史訪問，收集了許多無形的資料，認為對團隊在保育方向有很大幫助。

被問到最想保留的部分，吳明言最希望皇都戲院的歷史能重現眼前，強調保育需顧及歷史回憶，並非以仿古建築增添新元素，而現時戲院和商場均是一級歷史建築的一部分，將會完整保留，她亦對現時的專業團隊很有信心，相信日後亦會開放予公眾使用及參觀，惟住宅部分則要面臨清拆。

新地預料下月中完成法律程序後，將正式成為該地段業權持有人，並開展保育計劃，屆時將會按照強拍條例，在6年內完成重建，強調集團會盡力修復屬於一級歷史建築的皇都戲院，保留和重塑其古迹的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，將戲院活化成表演藝術的新舞台。至於會否重建成戲院，新地則表示仍在研究當中。

另外，大廈內現存唯一老店「輝煌洋服」東主、現年65歲的曾先生表示，他從90年代進駐，租金至今仍非常便宜，每年亦不乏熟客三代同堂來到找他訂造西裝。他慨嘆在此店勞碌20多年，形容自己如同牛一般辛勤工作，而大廈將要重建，亦意味着他將要遷出，坦言最不捨的還是街坊和熟客，並表示自己會做到最後一刻，希望未來能在區內找到租金相宜的舖位，繼續以老本行為生，他又指，若新地日後以相宜租金讓他重新進駐，他將會回來重操故業。