民建聯前幹事鄺星宇用刀傷兩人　官指監禁無可避免

民建聯前社區幹事鄺星宇於6月15日晚上，在觀塘地鐵站外因政見不合與途人口角，繼而用刀傷害兩人，致兩人分別手指及虎口割傷，鄺被帶返警署後又被揭發管有俗稱「偉哥」的昔多芬。案件今天（8日）在觀塘法院再訊，被告承認傷人、襲擊致造成實際身體傷害、以及管有第一部毒藥共3罪。裁判官指案情嚴重，斥被告於人來人往的街頭上亮刀，必然知道會危害他人，卻明知故為，即時監禁是無可避免。裁判官遂命令被告續還押監房看管，以待索取被告的背景報告，直至10月23日判刑。

控罪指，報稱地產經紀、27歲的被告鄺星宇於今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊馮文傑，以及非法和惡意傷害馬富善。另被告被控於同日在觀塘警署接見室3號，管有毒藥表第一部所列的毒藥。

案情顯示，當晚約9時，觀塘地鐵站外有人設立「反修例」街站，吸引逾100人聚集。期間被告與政見不同的人互相指罵，突然被告大喊「警察加油」後衝前拳打對方的其中一人，於是被人制服在地。

任職記者的馮用相機拍攝被告。被告見狀即拔刀指向馮，企圖奪去相機，期間𠝹傷馮的右手手指。馬上前勸喻時，也遭被告用刀割傷左手虎口，事後馬送院被發現左手指動脈割傷。警方到場拘捕被告，及後揭發他攜有及前服昔多芬。控方透露，馬現時左手仍覺隱隱作痛及難以發力。

辯方求情指，被告參與社區工作逾7年及曾擔任1年的議員助理，他去年想過參選區議員，但因反修例事件，對政治心灰意冷，遂打消念頭。被告獲多名親友撰寫的求情信及逾140名觀塘順利邨街坊聯署求情。

辯方又指，涉案刀是被告當天新買，他拆開刀套檢查後，把刀放進褲袋內，直至在街站遭多名黑衣人圍毆後才亮刀，形容本案是「大時代的不幸」。惟裁判官斥辯方說法不合情理。