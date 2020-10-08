憂灌輸錯誤觀念　周浩鼎促教育局改革通識科

近年通識科經常被質疑教材偏頗，甚至有成為政治洗腦工具之嫌，荼毒學生。有議員今日(8日)表示，接獲多名家長投訴，擔心通識科「教壞」子女，炮轟現行通識科的3宗罪，包括大量偏頗教材、教師向學生灌輸個人政治立場，及教育局後知後覺欠監管。他們促請教育局改革通識科為選修科和取消考試、亦要公開失德教師名單和改善監管投訴機制等，以撥亂反正。

議員周浩鼎表示，家長們對大量的通識科偏頗教材敢怒不敢言，只能向議員求助，他們以通識科書本講述公民抗命例，只重點帶出其好處，惟作出違法行為需要負上的刑責和後果則沒有提及。周指，內容或會灌輸學生錯誤觀念、美化違法行為。

有家長代表認為，由於現行的投訴教師機制需要實名投訴，故令很多家長因擔心投訴會令子女在校內得到不公平對待，加上局方處理投訴的時間非常冗長，故他們都不敢作出投訴。另外，也有家長表示，老師會將其政治立場灌輸學生，並引領他們組織集會、唱被指散播港獨的政治歌曲《願榮光歸香港》等，令他們十分擔心子女的價值觀會被扭曲。

一位姓葉的家長表示，雖然有學生礙於群體壓力，就算覺得不妥亦不敢發表個人意見。他又指，另一位姓梁的家長則指，子女曾就釣魚台主權問題與老師討論，惟兩者立場不同，結果遭到該位老師聯同全班同學的杯葛。

有見及此，周浩鼎和另一議員梁志祥，促請教育局必需要求所有通識科教材送審，以加強監管教材，及避免偏頗教材被揭，局方才得悉的後知後覺情況。此外，亦應將通識科改為選修科目，同時改革評核方式，例如以增加校本評核等方式取締考試。他們又要求局方加設電話專線及網上平台等改變監管投訴機制的措施，以及公開失德教師名單，強調家長要有知情權。