修例風波：逾萬人被捕僅兩成三人被控　議員批律政司歎慢板

反修例引起連串示威及暴動，警方指，由去年6月9日至今年9月30日，在反逃犯條例草案示威活動中，警方共拘捕10039人，約有兩成三即2266人被檢控，首三位罪行分別為「暴動」，佔691人、「非法集結」，佔399人及「藏有攻擊性武器」，佔331人。其中635人已完成司法程序，並有八成四即532人須承擔法律後果，包括被定罪、簽保守行為、獲頒照顧或保護令。

警方呼籲，在疫情期間，市民除了要保持社交距離外，更要與罪惡保持絕對距離。犯法須負刑責，切勿以身試法。

議員葛珮帆表示，反修例暴力示威持續至今近年半，但檢控數字不足四分一，批評律政司歎慢板，「被控人數梗係少啦，啲人拉咗咁耐都未告，以為無事，咪有恃無恐」，認為難收阻嚇作用，特別是拖延檢控，對證人相當不利，變相放生犯法的人，她又促請司法機構加開法庭的審訊時間，甚至倣效英國開設24小時法庭，加快審訊，令違法者早日繩之於法。

另外，隨着示威緩和，警隊將重整各警區的行動資源，俗稱「梯二」的總區應變大隊第二梯隊人員，將於本月11日返回所屬警區當更，執行前線防罪滅罪的警務工作，總數約有1000人，警方正評估是否安排軍裝警員「行孖咇」，增派人手在街上巡邏。