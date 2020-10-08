長者患認知障礙日增　組織推智能手錶掌握行蹤

隨着本港人口老化，認知障礙症愈趨普遍，據香港認知障礙症協會估計，本港每10名70歲以上長者便有1人罹患此症。長者安居協會今(8日)宣布，展開為期2年的「一線通腦健康導航計劃」，每月收費290港元，參加長者將獲發按其生活習慣設計的智能手錶，協會可藉此掌握其行蹤，並在有需要時通知有關照顧者，以減低「走失」機會，預計超過1000人參加。計劃同時包含快速認知障礙症評估，協助患病而不自知的長者盡早察覺及跟進，以減慢病情惡化速度。

協會行政總裁王虹虹(王蓉)指出，除智能手錶外，計劃亦會結合「一線通平安鐘」緊急照顧功能，熱線中心職員可提供夜間緊急支援，包括安撫長者情緒等。另外，智能手錶亦設有主動偵測位置、離家及回家提示功能等，若長者一整日沒有移動，協會將主動聯絡他確保平安。

王又提到，目前醫學界尚未有根治此症的方法，及早發現和跟進有助延遲病情惡化，她認為尚未或沒有確診的長者亦可參加計劃，團隊亦可以電話形式提供快速評估，並進一步轉介至醫生診斷。

王批評，本地人口老化嚴重，認知障礙症威脅已迫在眉睫，惟港府至今尚未有完整支援政策，不但沒有帶頭提升全民對病症的認識，對照顧者的支援亦不足，期望計劃可起帶頭作用，當局未來可多作支援。