西九龍總區「犁庭掃穴」反黑行動　巡查669處所拘4男女

尖沙咀柯士甸道一間酒吧，於周二(6日)凌晨時分，兩批分屬黑幫和勝和及14K成員發生衝突，釀成1死3傷的謀殺及傷人案。警方當日在將軍澳拘捕一名涉案男子(40歲)，及在九龍城拘捕另一名涉案被通緝男子的日本籍女友(25歲)。

為遏止黑幫氣燄，西九龍總區在周二及周三(7日)，一連兩日出動294名警員進行「犁庭掃穴」反罪惡巡查，突擊搜查包括酒吧，夜總會及賓館等共669個處所，以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕3男1女(16至40歲)。有關巡查行動將會持續。

周二下午，警方根據情報在油麻地吳松街182號地下截查一輛可疑私家車，在車上檢獲3把牛肉刀、1條約50厘米長膠條及1對不屬該輛私家車的車牌。探員亦發現該輛私家車被通緝，一名男子曾於今年4月報稱在不知情下被人登記為該車車主，而他並非擁有該車輛。警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」及「行使虛假文書」罪名，拘捕車上4名男子(21至23歲)。

西九龍總區重案組總督察陳鈺敏表示，被捕的4名男子，當時正準備駕乘私家車去犯案，因此相信成功止了一宗暴力事件。