議員指司法機構裁決不尋常　公眾質疑官官相衞

針對司法機構今日(8日)公布，針對何俊堯的8宗投訴中，有6宗不成立。議員葛珮帆表示對判決感到失望，是屬不尋常，未能令公眾信服，不少公眾認為是自己人查自己人、官官相衞，認為司法機構應以同一標準處理對法官的投訴。

葛又指律政司不作上訴並不代表法官沒有錯，更指律政司應要作把關，希望司法機構從新考慮有關量刑委員會的建議，以公開、透明和讓大眾信服的機制去解決問題。

另一議員周浩鼎疑司法機構處理對法官投訴的標準是否應用於全部投訴，擔心日後會有裁判官以偏頗言詞批評作供的警員。他指裁判官郭偉健早前於判詞中提及「高尚情操」，就不能處理反修例示威案件，質疑司法機構並非以同一標準處理所有投訴，又指司法機構接受何俊堯批評作供警員「大話冚大話」，擔心日後會有裁判官對作供的警員有更輕率的指控，令警隊聲譽受更大打擊，指「大話冚大話」的指控近乎指作供警員作虛假陳述，屬非常嚴重的指控。他否認批鬥法官，而是反映公義，要求司法機構正視令人感覺偏頗的問題，並有系統處理。

對於律政司未有就相關個案進行覆檢，周浩鼎批評律政司的做法令公眾有所質疑，認為如覆檢則可在法庭得到完整的審判，批評司法機構以一個有問題的決定作結論，是令人摸不着頭腦，認為司法機構有責任要令人有感行事公正。

另外，法律界議員郭榮鏗認為司法機構清晰回應公眾對司法有信心，呼籲有關人士不要針對個別法官。

被問及司法機構本月起將可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決，製備撮要上載於司法機構網頁，圖增透明度，周浩鼎認為司法機構是必須要加強透明度，又指本來就應該要上載判決撮要，形容現時司法機構的做法是遲來的舉措，在公眾投訴後才稍作少許應對，但亦不足以釋除公眾疑慮。

本身是大律師的議員梁美芬認為司法機構一向保守，過往在立法會上提出質詢也沒有太多回覆，希望他們能與時俱進，又指市民要求的透明度高，司法機構應要學習和習慣，向社會解釋清楚司法制度。