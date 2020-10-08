假報價騙640萬元訂單罪成　奧比斯時任總監即時收押

國際醫療組織奧比斯兩名前高級僱員，於任內涉嫌與兩名印刷服務商的東主串謀，用虛假報價單詐騙奧比斯批出總值約640萬港元的印刷及設計訂單，其中3名被告早前已承認串謀詐騙及使用虛假文書罪共3項罪名，3人還押候懲。案件經審訊後，案中唯一不認罪的被告經審訊後，今天(8日)在區院被判串謀詐騙罪成，即時被收押，法官明天會聽取4名被告的求情和判刑。

首兩名被告分別是奧比斯特別項目組前總監李子超（56歲），及前高級發展經理林兆基（57歲）。李否認控罪，今天被判罪成；林則認罪。另外兩名認罪被告分別是迅朗印刷公司東主吳達明（61歲），及創意源流東主關嘉華（45歲），兩間公司分別是奧比斯的印刷及設計服務供應商。

法官裁決時指控方證人誠實可靠，而曾與李共事的同事，都清楚指出李主要負責印刷工作，並曾多次聽見李與吳溝通。

李曾表示因為懶及貪方便，而要求吳協助提供其他供應商的報價單。惟法官指出，李是一名富有經驗的部門主管，必然知道有關程序為了達到公平競爭及過程必須保密，該做法完全匪夷所思，且違背競投程序的目的。

法官續指，即使法庭接納李是懶及貪方便，李亦已有其得益，不但省卻了時間審批，而且誤導公司以為他工作效率奇高，更令公司損失了34個獲得合理低價服務的機會。李的證供非誠實可靠，未有道出事實全部，犯駁處甚多，更試圖淡化公司的損害，因此裁定李罪成。