司法機構文員認集會期間擾亂秩序　還押候判

去年11月18日有網民發起「中環和你Lunch」，時任司法機構女助理文書主任，被指當日在畢打街堵路及襲擊女途人，她今（8日）在東區法院承認一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，餘下一項在公眾地方或交通造成阻礙罪及一項普通襲擊罪則獲撤銷。法庭將案押後至10月22日判刑，等候被告的背景及社會服務令報告。裁判官指案情嚴重，下令將被告須還押監房看管。

女被告施妙珍(28歲)事發時任職司法機構助理文書主任。她被控於去年11月18日在中環畢打街20號會德豐大廈外，無合法權限或解釋而在道路上扔「雪榚筒」，又煽動其他示威者襲擊女途人江慧如，同時又叫江打她，意圖激使他人破壞社會安寧。她並被控於同日同地襲擊江。

案情指，事發日下午現場約有30多人聚集，其中約包括被告在內的數人正以雪糕筒等雜物堵路，女途人江慧如（54歲）上前清理路障及拍攝各堵路者容貌。被告捉著江的電話稱：「打我囉！」，並指著江表示：「呢條八婆影相」。江一度遭多人包圍及被要求刪相，最終在另一途人協助下離開現場。

警方於案發後兩日在高等法院外拘捕被告，並在其住所找回犯案時所穿的衣服。

辯方求情指，被告並非預謀犯案，現已認罪後悔，加上已因本案失去公務員工作，望法庭給予機會輕判。