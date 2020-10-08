逾500宣小校友家長聯署　斥教育局顛倒是非

九龍塘宣道小學一名教師涉「播獨」，被教育局以嚴重專業失德為由將其「釘牌」。該校校友及家長發起聯署聲明，斥教育局顛倒是非罔顧學生利益。聲明提到，教育宗旨是鼓勵批判性思考，教師自行設計校本教材，透過多元化素材激發學生思考，「引導學生理解多方觀點和論據，從而思考個人對社會議題的立場，是熱愛教育的表現」，認為被教育局以莫須有罪名懲處，甚是諷刺。截至今午約5時，共有523人參與聯署。

教育局早前指，該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」訊息。校友及家長聯署聲明指，一眾校友及家長對於當局「強行褫奪」該校一名教師的執教資格，深感憤怒及遺憾，又指該教師不但未有正式召開的紀律聆訊，以有公平、透明的申辯渠道，更未有附上書面報告，以提供充分理由佐證對老師專業失德甚至傷害學生的指控。他們又批評特首作為上訴程序其中一環，但公開聲言支持教育局的決定，有未審先判之嫌，對涉事教師極不公平。

聲明指，校方已應教育局要求進行2次調查，結果均為投訴內容不成立，惟教育局政治立場先行，推翻校方的調查結果，手法不但有違程序公義，更是對校方專業、校本管理的侮辱，質疑局方一方面不希望政治帶入校園，但又親自把香港教育政治化。

聲明指，涉事教師在校任教逾20年，「一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為母校栽培了一代又一代的莘莘學子」，教育局的決定嚴重影響在校學生的學習連貫性和無視師生情，令教育界和該校師學生失去了一位資歷深厚、熱衷教學的良師。他們又指，教育局打著「守護學生的學習利益」的旗號，卻漠視此舉會嚴重傷害在校學生的福祉，質疑做法是自打嘴巴，以政治凌駕學生利益。

聲明最後引用該校校歌末句「將來為主傳揚真理，謀人類福祉」，謹記母校教誨，立定心志，捍衞香港的核心價值，強調若該教師決定採取上訴及司法覆核行動，我們定必全力支持。