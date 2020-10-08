政Whats噏：指赤字將突破4000億　議員轟明日大嶼將陷港於負債

政府早前透露，今個財政年度預算赤字將擴大至超過3000億港元，創歷年新高。會計界議員梁繼昌今午(8日)話，自己都計過條數，相信赤字至少會達到4000億港元，提醒政府要開源節流、應使則使，又炮轟「明日大嶼」計劃將耗盡財政儲備，甚至令本港陷於負債！

梁出席一個網台節目時，形容自己擔心本港中長遠嘅財政情況，重提政府早前推出第3輪防疫抗疫基金時所指，今年度赤字將突破3000億港元，往後4年庫房亦會見紅。佢話自己都有計過數，認為金額比政府所透露嘅為高，赤字應為至少4000億港元，批評當局喺早前推出嘅3輪防疫基金當中，補貼埋貼埋一啲冇蝕錢嘅大企業，形容係使咗好多冤枉錢。

佢又鬧爆「明日大嶼」計劃，形容本港近年幾乎冇一項基建工程係冇超支，擔心造價會由政府口中嘅6000幾億港元，大幅增加至過萬億港元，憂慮本港嘅財政儲備將被耗盡，港府甚至要借錢度日！

梁又喺節目中透露，同屬專業議政、因宣誓風波而被取消資格嘅建築、測量、都市規劃及園境界姚松炎目前正喺新西蘭教書。翻查資料，姚現為奧克蘭大學商學院副教授。