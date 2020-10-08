男子地產舖外疑欠債遭圍毆　惹地產經紀爭客釀打鬥疑雲

網上今日(8日)瘋傳一段約一分鐘的毆鬥短片，顯示時間為傍晚6時許，在沙田大圍村南道富嘉花園19號一地產舖外，兩名穿黑色上衣及一名穿格仔恤衫大漢，走近另一名穿白色恤衫的男子，大聲斥責他「欠錢不還」，更夾雜著粗言穢語。未幾，格仔恤衫大漢即朝白衣男連揮3拳，分別擊中頭及腹部，另外一名黑衣大漢亦加入戰團，用腳踢向白衣男。白衣男未有還手，任由對方施襲，並用手掩著嘴巴試圖離開，狀甚痛苦。現場有大批街坊圍觀。

其後，有一男一女嘗試阻止打鬥，其中男子大叫「報警，有閉路電視」。而3名大漢似未肯收手，繼續包圍白衣男，擾攘近20秒後始離去，惟離開時仍向白衣男手指指，並聲稱我們會過來找你，片段就此結束。由於事發地點在地產舖外，加上附近亦有新樓盤開售，一度以為是地產經紀爭客釀打鬥。

警方表示，傍晚6時04分接報，指上址有3名男子用手襲擊一名男子，兇徒其後逃去。事主姓張(24歲)，他眼睛紅腫及口部受傷送院，起因是事主欠債，約了3人到上址會面，因無法還債遇襲，案列作「襲擊致造成身體傷害」。