楊潤雄函全港學校　警告雙疫夾撃　籲應變「新常態」

本港將遭雙疫夾擊，教育局局長楊潤雄今晚向全港學校發信，指近日疫情有反彈之勢，加上流感季節將至，呼籲各校提高戒備，嚴格做好防疫工作，並減少課後學習或其他活動，包括補課。他明言，疫情未來極可能反覆，學校要為「新常態」做好準備，隨時靈活應變，彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續學習。

楊潤雄表示，學生放學後應盡快回家，不要在公眾地方流連，減低染病風險。局方會不時更新《學校健康指引》內容，請各校根據最新的指引行事。為免人群聚集及增加病毒傳播的風險，各學校在現階段不宜舉辦陸運會及水運會等大型活動。

另外，教育局今明（8日及9日）兩日會向全港中、小學、特殊學校及幼稚園發通函，通知有關第三輪「防疫抗疫基金」供予學校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者紓困資助詳情，有關資助涉及的額外開支約2.48億港元。

該局指，在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點，即小食部、食堂及餐廳的營運者，可就每一供應點獲4萬港元資助，局方已透過專上院校向校園內的餐飲供應點發放申請表格；而中、小學的飯盒供應商則可就每一服務學校獲5000港元。

校巴服務方面，每名司機及每輛校巴的保母同樣可獲6700港元，如1輛校巴多於1名保母則以服務時間的比例共享有關津貼。而在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者，每人5000港元。

教育局指，第三輪「防疫抗疫基金」將向有關供應商和服務提供者提供一筆過紓困津貼，因其服務及收入在學校停課和停止校內活動期間受嚴重影響。局方指，按個別津貼的發放安排，一般會在接獲確認的申請表後約1個月發放津貼。