你要知：住家飯愈食愈肥？　小心誤墮高脂陷阱　

疫情持續，在家煮食成為大趨勢，惟多個月下來，不少人卻發現住家飯竟愈食愈肥。有營養師就解構，在烹調及選取食材過程中，都容易誤墮致肥陷阱，令人不知不覺間吸取多餘脂肪。到底如何可以避免踩入住家飯致肥陷阱？

醃肉篇

註冊營養師鄧穎妍（Ayana）指，醃製肉類時為求肉質更滑，很多人會加入生油。事實上烹調的時候也會使用生油，醃肉額外加油，只會令人吸收額外油分。不想額外加油，又想令肉質口感更佳？Ayana建議可用天然調味料取代，「蒜泥、黑胡椒及香草，亦能達到相同的效果」。

此外，不少人貪方便會買事先醃製的肉類，惟這類肉類以大量醬料，如海鮮醬、燒烤醬、麻油等醃製，既高脂又高鈉，減肥人士外，有血壓問題或腎病患者亦需盡量避免食用。另外，在蒸魚後灒上滾油，同樣會使菜式額外添加脂肪，若想為蒸海鮮添加鮮味，建議以蒸魚豉油代替。

食材篇

住家飯中蒸排骨、蒸魚腩幾乎是例牌，很多人以為蒸焗烹調食物較健康、相對攝取脂肪較少，惟食材本身亦是關鍵。若食材本身脂肪含量高，例如排骨近骨位置的肉、腩位，脂肪含量會比其他部位高；雞翼、牛仔骨等常見住家飯食材，亦屬高脂。想避免攝取過量脂肪，Ayana 建議選用低脂肪的部分取代，「想蒸排骨可用無骨豬扒切片取代，想口感嫰滑可買水展代替」。配菜則選用蔬菜，例如蟲草花、南瓜、梅菜等。

另外，現時幾乎家家戶戶都有氣炸鍋，以為氣炸食物不加油就健康？然而不少氣炸專用的加工食物在製作過程已添加食油，即使氣炸後把油逼出，食物同樣十分多油兼高脂。

湯水篇

老火靚湯對香港人來說十分重要，卻要留意煲湯的材料。常見的豬骨湯、魚湯、雞湯等均是陷阱！豬骨脂肪含量高，建議使用瘦肉代替；雞湯連皮及雞殼煲亦較肥膩，可改用竹絲雞；魚湯一般會先將整條魚煎香才煲湯，加上魚腩油分重，令大量油脂溶於湯內，因此建議用較瘦的大魚尾部，不煎香直接煲湯。