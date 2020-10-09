探射燈：斷錯症毛孩枉死　獸管局求其處理

動物權益保障不足，繼律政司放生虐畜狂徒，接連有寵物主人反映向獸醫管理局求助卻無門。有寵物狗疑遭獸醫斷錯症，狗主向獸管局投訴時手續繁複；有主人疑愛寵醫療失當致死，投訴逾年亦無進展，遂成立網上群組自救，苦主批評當局透明度不足，去年研訊個案不足1%，更有個案10年未處理，裁定診斷失當個案罰則亦過輕。關注組織指本地獸醫制度管理不足，立法會議員促盡快交代效率低原因。

「如果當初我揀另一個獸醫，BB（愛犬長毛芝娃娃）係咪唔使死？」余太哭訴愛犬上月底在家中忽然倒地，即時帶牠到診所求醫，但獸醫只處方抽筋藥服用，惟至晚上8時BB出現腳軟、呼吸困難等。余太當晚曾兩度聯絡涉事獸醫，但至晚上11時多BB突然死亡。余太女兒Ellie指曾向獸管局投訴，但該局建議提供狗狗死因報告，令她頓感無助。

另一飼主陳小姐亦懷疑愛寵2018年時因醫療失當致死，並向獸管局投訴，案件卻至今毫無寸進。她表示，當時須填寫多頁表格，並要填寫懷疑涉事獸醫干犯的條例，甚感為難。去年，她於社交網站成立群組，號召近2萬名網民，羅列過去20年內被裁定專業失當的獸醫「黑名單」，更發現有獸醫3次被裁定專業失當後，仍可行醫。

不少苦主在網上力數獸管局至少「3宗罪」：1是透明度不足，該局網站現時只提供過去1年專業失當的獸醫全名，以及隱去名字的3年案例；2是效率低，去年該局接獲41宗投訴，但全年只有2宗完成研訊，局方2019年期刊顯示，有2010年的投訴個案未安排研訊；3是罰則過輕，曾有獸醫被裁定處理犬隻心臟病兩項診斷失當或疏忽，但只發書面譴責及要求提供講座。

議員鄺俊宇直指有個案積壓近10年的情況不理想，他認為局方應向公眾交代效率低的原因，及改善資訊不流通的情況。NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指本地獸醫管理發展時間較短，制度上仍有不足，建議該局提供過往案件所需時間，供投訴人參考，他又強調獸管局是保障主人及獸醫權益的一個重要途徑。東網向獸醫管理局查詢，但未獲回覆。