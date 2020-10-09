Dr.東：港大推免費app供自測糖尿病風險　按體重年齡血壓評分

心臟病與中風是港人的健康殺手，不少都由糖尿病引致。香港大學醫學院開發了一個免費使用的流動應用程式「糖心易測」，市民只需輸入自己的年齡、身高、體重等簡單資料，程式便會自動計算用家患上糖尿病的風險評分，從而作出建議，指數以50分為滿分，28分以上便屬高風險，程式並設有「健康提示」，向市民提供飲食、運動資訊。團隊希望程式讓市民作簡易篩查，以識別社區內的隱形糖尿病患者。

使用時，市民只需簡單輸入自己的年齡、身高、體重、高血壓病史、最近的上下血壓等，程式便會計算用戶的簡易糖尿病評分。年齡、體重指標愈高，分數便愈大，正服食降血壓藥、或上壓超過140，下壓高於90的人士，亦會被另外分數。

開發團隊介紹，程式上的計分標準是根據本港首個華人心血管及糖尿病風險的研究數據，該研究於1995年進行，團隊隨機招募2900名年介25歲至74歲的在港華人所得。研究結果顯示，指數高於28的高風險組別內，每5人在進行血液測驗後，便有一人確診糖尿病。由於評分機制在低風險組別有低於3%的假陰性情況，團隊建議所有用家每年進行一次簡易篩查，同時要恆常檢查身體。

香港大學李嘉誠醫學院內科學系內分泌及糖尿科名譽臨床副教授胡裕初指，港大團隊在1995年後對上述參加者進行長達23年的追蹤研究，發現屬高風險組別的參加者，在20年後的病發率約33%。2007年年時，港大團隊以同樣的評分準則在內地陝西省進行了類似測驗，結果亦相若，意味年齡、體重指標與高血壓病史具有篩查糖尿病患者的成效。

另外，為更準確了解現時社會患上糖尿病的風險因素，團隊決定開展新的全港性心血管風險普查，研究由政府醫療衞生研究基金資助。團隊以郵寄方式隨機邀請4000名年齡介25歲至74歲的華人參與，參加者需到瑪麗醫院進行約3至4小時的抽血與身體檢查，以了解參加者有否患上高血壓、高血糖、高血脂，與貧血、肝腎功能受捐等問題。計劃在去年12月起展開，為期4年半。

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