許樹昌料再有酒吧個案防疫措施將收緊　暫毋須全港停課

香港第三波新冠肺炎疫情反覆，昨日(8日)新增18宗確診個案，其中有14宗屬本地個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(9日)在電台節目表示，第三波疫情一直未斷尾，零本地確診個案僅維持幾天，反映社區很多層面都有隱形傳播鏈，惟由於政府要平衡市民需要及不同業界的生存空間，他認為今次放寬防疫措施步伐已相對緩慢，但病毒有高度傳染性，放鬆措施會令爆發風險增加，因此他強調措施是否有效，則視乎業界是否守規矩。

對於近日有學生確診，許指情況不算嚴重，因此暫時毋須要求全港學校停課，又指酒吧群組個案令人憂慮，相信如果再有相關個案，當局一定會收緊現行措施。

此外，他認為醫院管理局延長普通科門診診所派發樣本收集包的時間是好事，亦有空間進一步增加派發量，因估計社區上有部分患者沒有徵狀、或者徵狀十分輕微，未必會去求醫。

至於政府計劃在4個區設立臨時檢測中心，他指當局能在短時間內動員大量醫護人手應付，但指出早前的士及外傭等高危群組的檢測計劃反應都一般，建議政府強制要求高風險的特定群組接受檢測。