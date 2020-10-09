多人酒店房開派對或違例　住客拒配合可報警處理

新冠肺炎第三波疫情未止，有市民早前趁中秋兼十一假期在酒店舉行大型生日派對，引起不少社會關注之餘，衞生署昨日(8日)亦在記者會上警告，指疫情有反彈及惡化迹象，呼籲市民不應該開派對等。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今早(9日)在電台節目表示，相信大多數市民都不會在酒店舉行大型派對，但不排除有年輕人會因高級酒店住宿費大減，而「一窩峰」入住，認為是無可厚非，惟最重要是留意有否違反相關規例。

李指出，近日有年輕人在酒店房間舉行大型派對，超過每間房的人數上限，違反《旅館業條例》及《消防安全(建築物)條例》等，甚至有人拒絕配合酒店職員指示，當職員上門勸喻時，有客人會鎖門，不理睬職員。他強調酒店房間是用來住，而不是用來開派對，而酒店會在合理情況下滿足顧客需要，但如果有客人對他人造成滋擾、違反法例，又拒絕配合指示，會建議職員馬上報警處理。

李續指，部分酒店為增加流動現金，及確保有足夠資金應付水電費和員工薪金等，會透過刺激本地消費，減低每月虧損，聯會已向業界發指引，包括要求進入酒店房間的人要登記、多巡查及勸喻等，如果有業界不遵守，只是個別管理人員的決定。他強調，如果業界不自律，令政府「出手管業界」，可能會帶來很多連帶後果，最終影響生意及聲譽。