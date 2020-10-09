電訊公司職員起底公眾人物警員　不誠實取用電腦等4罪罪成

電訊公司男技術員涉嫌利用工作之便，向超過20名公眾人物、警務人員及警員家屬「起底」，另外又涉拍攝警署，被控3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪。區院今(9日)裁定被告陳景僖3項不誠實取用電腦罪，及1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪罪成，但遊蕩罪則不成立。

案件押後至11月3日量刑，期間待索閱被告的背景報告，法官明言案件嚴重，將考慮即時監禁。被告須還押看管。

控方證供早前指，被告陳景僖(32歲)在非法取得3名公眾人物、20名警務人員及6名警察家屬客戶等的個人資料後，便向Telegram一群組帳戶管理人「報料」，提供一名督察父親的個人資料供發布。他之後再涉嫌拍攝警署，控方指其行為令警署內一名女警感到擔心。

法官裁決時指，被告根本未獲授權及毋須在工作中接觸該些資料，但竟透過公司的電腦系統來作出查閱，無論他這樣做是出於無謂、無聊，或只是打算確認某些資料的準確性，又或是個人認為某些人做法不對而希望別人不與該人來往等，但他當時既非履行職務，亦無獲得授權，是違背了公司對他的信任，一般明理及誠實的人均會認他這樣取用電腦是不誠實的，他自己亦顯然知道這是不誠實的行為。

法官續指，被告披露了事主的個人資料後，使事主蒙受心理困擾，事主的心理報告顯示在事發後數月，事主在情緒及行為上出現重大轉變，感到無助、脆弱及緊張自己與家人的人身安全，其影響雖然隨時間過去而減輕，惟部分因起底而造成的心理傷害仍然存在。

至於遊蕩罪，法官認為即使被告在案發停車場徘徊或逗留，惟聲稱看見被告而感到擔心的女警當時乃身處警署內隱蔽的地方，相信被告較難看見她，故被告的行為是否導致該女警合理地擔心實有相榷之處，控方未能在毫無合理疑點下證實被告干犯遊蕩罪。