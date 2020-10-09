法律學者轟司法機構處理投訴官官相衞　促設監督委員會

近期大量市民向司法機關投訴時任東區裁判法院裁判官何俊堯主觀偏頗，包括攻擊警員「講大話」，讚賞黑暴分子等，司法機構昨日（8日）公布有關投訴不成立，惟有法律學者今日（9日）撰文狠斥，司法機構對市民投訴的處理，明顯有「自己人查自己人」、「官官相衞」之觀感，更令人質疑「司法獨大」，反映司法機構缺乏監督，沒有糾錯機制，更加凸顯司法改革的必要和迫切，以挽回公眾對司法制度的信心。

香港法學交流基金會副主席傅健慈撰文炮轟，有關何俊堯的投訴皆由其直屬上司、總裁判官蘇惠德處理，傅認為他們有緊密的工作關係，然而蘇官卻沒有避席，反而直接處理大量市民投訴何官的調查，顯然不恰當，狠批是「自己人查自己人」和存在「利益衝突」的問題。傅又斥，有關做法令調查欠缺獨立、公平、公正性，質疑司法機構處理投訴法官的機制形同虛設。

傅指，猶記得港鐵紅磡站爆出剪鋼筋事件時，社會有強烈呼聲要求成立獨立調查委員會，不能任由港鐵公司自己人查自己人。換言之，自己人查自己人必然缺乏公信力，反問最強調「獨立、公平、公正」的司法機構，為何可以享受「自己人查自己人」的特別待遇。

至於終審法院首席法官馬道立同意蘇官的意見，傅批評是橡皮圖章、官官相衞，令人質疑馬官沒有全面審視調查的事實和理據，盲目為蘇官和何官撐腰，破壞司法公正的核心價值。

對於司法機構指，市民可再就調查結果再作書面投訴要求覆核一說，傅狠批若書面投訴被法庭以「司法獨立、不能干預」為理由拒絕，不禁令人質疑「司法獨大」，他促請政府借鑑英美法系的國家，盡快成立「司法監督和量刑委員會」挽回公眾信心。