3少年涉刑毀中銀　14歲女生被指撐傘掩護

有網民於去年10月13日發起「18區商場罷買日」，期間有示威者到粉嶺一間中國銀行破壞，警員驅散時拘捕4名年輕男女，其中3人被控參與非法集結及刑事損壞罪，另一人因疑藏有雷射筆被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（9日）在粉嶺法院提訊，應辯方要求各被告暫時毋須答辯，案件押後至12月3日再訊，以待辯方索閱文件，期間各被告獲准以5000港元保釋。

4名被告依次為18歲無業青年陳慶麟、兩名14歲中二女生，和16歲鄭姓男生。首3名被告被控於去年10月13日，在粉嶺花都廣場中國銀行（香港）有限公司外，與其他不知名人士參與非法集結，及破壞中銀的破璃門；陳另被控在上述非法集結中，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

至於鄭則被控於在粉嶺中心附近的「金輝停車場」內，管有可發出雷射光束的裝置。

據悉，警方當日下午4時許收到通知，有人在上述中銀破壞，於是到場調查，見近50名黑衣人在破壞後逃去。警方經追捕後分別拘捕4名被告，並在鄭身上搜出雷射筆。經翻查閉路電視片段後，警方確認首3名被告曾在中銀現身，當時戴着口罩的首被告指一指閉路電視，有人便開傘擋着鏡頭，另外第3被告亦被拍到開傘掩護其他示威者。