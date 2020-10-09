高鐵西九站上蓋項目改設計後高出60米　區議員促城規會否決申請

廣深港高鐵西九龍站上蓋的巨無霸商業地，去年以422.32億港元被發展商新鴻基地產投得，並在上月向城市規劃委員會提交文件更改發展規劃。有油尖旺跨黨派區議員今日(9日)到城規會請願，反對有發展商就高鐵西九龍站上蓋發展項目提出的修訂申請(A/K20/133)，認為該申請要求放寬高度限制，最高的建築物較原本設計高了50%(約60米)、亦更改了地積比，擔心會影響區內居民生計，並造成採光、噪音、空氣質素等問題。

在今早約10時，民主派油尖旺區3名區議員到北角政府合署，舉起「要求城規會否決高鐵站上蓋規劃申請」的標語牌，並向城規會代表交意見書。區議員陳嘉朗表示，有關項目建議在2028年落成，但佐敦道西行擴闊工程(4線變5線)卻在2031年始會完成，代表將有近4年的「潛在塞車空窗期」，為區來帶來交通壓力。而新設計雖有多項綠化天台，惟區內居民卻未必可以使用，無法做到連結社區。

同場的區議會朱慧芳則指，新設計會阻礙附近佐敦八文樓的採光，「天空會唔見咗」，甚至或會帶來屏風效應，令區內的空氣流動性降低。同區區議員陳梓維指出，有關的申請大幅增加零售及商用樓面，或會影響區內的零售生態，推高區內的租金、影響小商戶生計。

而該區社區主任李穎妍則表示，若規劃署是次批准計劃，恐會立下壞先例，「先賣地，之後改設計」的做法或會蔓延至整個西九文化區。他們要求城規會否決是項申請，並要求有關發展商修訂規劃及詳細諮詢附近居民，降低樓宇高度、加入單車友善措施及動物友善措施等。

另外，民建聯旺尖旺區區議員孔昭華在今早上午約10時半，亦與當區的居民到城規會交意見書，指他們在上月18日起進行了3個星期的公眾諮詢，收集了逾600份居民意見，其中超過90%反對有關申請，又指不少居民擔心新方案的大輻外牆玻璃會折射陽光，造成「光害」影響附近居民。