保安公司疑申保就業後大裁員賺差價　議員促勞福局調查

有保安員投訴被護衞公司突然解僱，疑護衞公司申請保就業後趁機「以舊換新」。

港府先後推出兩輪「保就業」計劃，但有公司被指領取補貼後裁員。有議員今早(9日)聯同護衞業工會召開記者會，指發現有護衞公司成功申請保就業計劃第一期和第二期後，接獲大量保安員投訴被護衞公司突然解僱，質疑護衞公司疑趁機「以舊換新」，有賺取保就業計劃補助差額之嫌。他們要求勞工及福利局和物業監管局回應，以防保就業計劃淪為大裁員的元兇。

勞工界議員陸頌雄認為，物監局必須盡快回覆前線保安員就計劃的查詢，令保安員能追討津貼，他建議物監局設立電話熱線，方便保安員查詢物管公司及業主組是否已協助其申請計劃，並要求勞福局盡快調查獲工資補貼的護衞公司「以舊換新」的情況，並追究有關公司，又希望政府在發表新一份施政報告當日，正面回應行業訴求。

另外，陸又指出，今年3月推出的「物管支援計劃」，其第一階段及第二階段的資助期延長了3個月，並及放寬每幢合資格大廈的「抗疫辛勞津貼」資助名額上限至100個，僱主需要向物監局遞交前線保安員名單，只有在名單上的保安員才會獲發每月1000港元津貼，但他表示，發現有公司拖延到8月才向員工發放津貼，甚至到本月仍未發放。

香港護衞及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，希望政府能提高透明度，優化申請「抗疫辛勞津貼」的程序。他續說，由於很多僱主未有申請津貼，不少從業員因而未能受惠，即使成功爭取增加名額至每幢大廈100人，但有學校、銀行、醫院的保安員無法領取津貼，期望能成功爭取發放第三期津貼，以紓解行業困境。

前線保安員A先生(化名)指，曾因為遲到受罰，被上司懲罰站立7小時，不准去洗手間和飲水，其後在5月中被迫離職，到現在仍未取得津貼。