團體促教育局日後公開失當學校教師資料　確保學生福祉

九龍塘宣道小學一名教師涉「播獨」被教育局終身釘牌，失去教師資格。有團體今早(9日)到政府總部請願，促請教育局公開涉事教師姓名，以及在未來調查相關事件時，應公開出現專業失當的學校及有關教師資料，令家長可對子女採取保護措施，考慮應否繼續就讀該些學校。

團體「不平則鳴」一行4人今早帶同橫額及標語到政府總部請願，並向教育局遞交請願信，促請教育局局長楊潤雄按照西方民主國家，如英、美及澳洲等教育部門做法，於調查期間公開教師姓名，及盡快公開被裁定專業操守失當的教師及學校名稱，讓家長、學校及教育局攜手合作，加強監管教師在校內校外的言行，確保本港的教育質素及保障學生的福祉。

他們表示，教育局以負責任態度，依法依規處罰失德教師，維護了教師專業及公眾對教師的信任，又指近年黑暴滲入校園情況嚴重，在校內鼓吹「港獨」、「違法達義 」及仇警言論，傳授偏頗資訊，或明或暗地煽動學生參與違法暴力事件，情況觸目驚心。

團體引述局方最新數字，指自去年6月至今年8月，教育局接獲247宗有關教師在反修例暴亂中涉專業失當的投訴，認為若不作處分、清除鼓吹「港獨 」及煽動仇警的失德老師，香港下一代將被置於險境。