4學生涉非法集結　警指射布袋彈人群依然聚集

4名學生被指在去年10月27日，戴着口罩在紅磡參與反修例集結，因而被控非法集結及違反《禁蒙面法》，其中一人另因涉管有錘子而被控管有攻擊性武器。4人否認控罪，案件今（9日）在九龍城法院開審。當晚在場「嗌咪」的女警承認現場環境嘈雜，她與聚集人群亦隔着6條行車線，但由於群眾在每次警告後，都會說出類似回應的話，例有人大叫「要走都係你走！」，故她認為人群是聽到她的警告。

涉案3女1男被告均是學生，包括22歲傅詠琳、19歲林美珊、20歲袁靖恩及15歲姓許男生。4人被控於2019年10月27日，在紅磡德安街與紅磡道交界參與非法集結；及在身處非法集結時使用蒙面物品，即一個口罩。傅另被控於同日同地管有一把錘子。

警員龍嘉淇（音譯）作供指，當晚8時許她與同僚到黃埔一帶執勤，期間見到德安街與紅磡道交界十字路口放着雜物，約200人站在對開行人路，當中有男女老幼，有人「踢拖」穿街坊裝，也有人戴帽及口罩，他們高聲叫罵，當中夾雜粗言穢語，有人用雷射筆照射警員。

警方花約5分鐘處理路障後便舉起藍旗，龍用揚聲器警告在場人士正參與非法集結。惟人群不但未有散去，更有人從行人天橋方向向警員投擲石頭。龍再用揚聲器警告，旁邊有警員舉黑旗及橙旗。在警告無效後警方發射布袋彈，人群稍為後退惟仍舊聚集，警方於是在晚上9時展開推進。

龍在接受盤問下，承認在舉旗警告時，車輛已經可行駛，現場環境嘈雜。雖然庭上播放的錄影片段，未能聽見清晰的女聲，但龍指出自己的聲量及語速，即使相隔6條行車線也能聽到。再者，在她每次警告後，人群的反應便會更大，形容對方「好似回應緊我講嘅警告」。