70%外傭中介無牌經營　業界籲市民光顧獲領事館發牌公司

近年無良外傭中介氾濫，不少僱主、外傭深受其害。海關本年多次打擊無良雇傭公司營商手法不良，年初有無牌經營的雇傭公司聲稱以「高薪」、「永久居留權」和「家庭團聚」等理由，協助在港外傭申請其親友到港或澳門工作，從而欺騙中介費用；亦有中介向客人訛稱已展開相關僱傭工作申請程序，違反《商品說明條例》被捕。有關人士前科纍纍，但數年間不停改名，繼續經營。

香港僱傭代理協會主席張結民指，本港有約1500間獲勞工處發牌的職業介紹所，其中只有約400間持有由外傭所屬國家領事館發出的牌照，只有這些公司才可以申請外傭來港，換言之，超過70%的雇傭中介公司或無牌經營外傭中介生意。但相關牌照不屬勞工處發放，所以難以監管無牌經營的公司，有市民舉報，政府才會偵查。外國領事館的牌照申請資格包括有外傭宿舍、翻譯、商業登記地址、受培訓、熟悉勞工法例的員工等。

張續指，3年前勞工處發出職業介紹所實務守則，要求有領事館牌照的外傭中介公司作出呈報，並在宣傳品中列明持牌，方便公眾查閲，但目前仍有不少職業介紹所無牌經營，以旁門左道斂財，不少外傭、僱主受騙，蒙受不必要的損失。

張續指，本港的僱主都頗爲有經驗，熟悉聘請外傭的程序，但外傭往往因語言障礙、不熟知中介必需在工作滿1個月後才收取薪金10%費用的規定，慘被無良中介騙財。另外，違反相關法例的罰則不算嚴重，有中介人就算被捕，仍可以繳交罰款後，以另一個名字開設公司，繼續行騙，他指市民大眾尋找中介公司前，應留意公司有沒有由領事館發出的牌照，以及口碑、信譽。