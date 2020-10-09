香港消費者信心5項指數齊跌　買樓就業分數最低

香港城市大學公布2020年第3季度的兩岸及港澳消費者信心指數，香港消費者整體指數錄得57.4，較上1季度顯著下降13.3%，按年則上升8.7%。整體指數結果與上個季度的結果相比有顯著下降。本季度的信心指數是自2008年第3季度指數開發以來第3低水平，接近2020年第1季度錄得的第2低水平55.3。

消費者信心指數最高分為200分，最低分為0分，指數低於100分表示受訪者「信心不足」，高於100分表示「頗有信心」。本港消費者信心指數在5個方面均顯著下降，包括：購買房屋、投資股票、生活(消費)狀況、就業狀況和物價狀況。其中，港人對購買房屋的整體信心指數最低，為46.5，與上1季度相比大跌20.8%；整體信心指數第2低的是就業狀況，錄得52.9，與上1季度相比顯著下降12.3%；第3低的則是投資股票，錄得53.1，較上1季顯著下跌18.3%，是跌幅第2大的範疇。

香港消費者對生活(消費)狀況方面的整體信心指數為71，比上1季度下降13.2%；比去年同期上升18.5%，是港人相對有信心的範疇。經濟發展方面，港人的分指數為58.7，較上1季下降3.9%，惟較去年同期顯著上升10.3%。

另外，北京首都經濟貿易大學公布，內地的整體指數為104分，處於樂觀區間，按年上升3.4分。報告指內地第3季經濟保持穩步復甦態勢，經濟發展信心指數、生活信心指數、就業信心顯著上升，投資信心、購房信心指數、物價信心總體保持平穩。

台灣方面，整體指數為94.31分，民眾對「購買耐久性財貨時機」的信心最高，最擔憂的是物價水平。澳門的整體指數為68.96，較上季下降3.44%，較去年同期下降19.73%，其中就業的指數創出自2008第4季以來最低。另外，澳門消費者對政府抗疫滿意度分指數超過100分，顯示對政府抗疫政策有信心。

總體來看，香港整體指數結果與上個季度相比顯著下跌，其中以購買房屋、投資股票和生活(消費)狀況這3方面的信心下跌較多，跌幅均超過13%，反映香港消費者信心仍處於低水平，相信與疫情有關，香港的整體指數亦是兩岸四地之中最低。