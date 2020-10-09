移民台灣港人翻倍　移民公司指內地出生港人難遷台

去年6月，反修例風波一發不可收拾，不少港人盤算移民海外避開政治風眼，至本年7月，港區國安法出台，人人自危，避走台灣的人數翻倍。今年首7個月獲批台灣居留許可的香港居民多達3876人，按年急增近1倍。惟隨着兩岸關係愈趨緊張，台灣8月收緊移民審查，內地出生、曾任黨政軍或國企高層等港人，均被界定為與內地有密切關連，預料過百萬港人的移民申請將受阻。

與香港僅1個多小時機程、文化相近的台灣，一直是港人熱門移居地之一。根據台灣移民署資料，今年首7個月，獲批台灣居留證港人人數達3876人，較去年同期的1835人急增近1倍，獲批人數在4至6月一度減少，至約僅300至400宗，惟至7月，國安法實施後，人數再次大幅飆升近1倍至715人。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧說，6月爆出中央擬推國安法後，移民查詢已急增3倍，尤其是英國政府及後擴大港人持有英國國民(海外)護照(BNO)的權利，讓持BNO港人在英國居住滿6年後便能入籍，移居加拿大或澳洲等地的查詢隨之減少，但近月移民到其他地區的查詢再增兩倍。

至於移居台灣方面，張表示，自從台灣年初收緊其移民政策後，台灣對港人的吸引力大減，而台灣8月進一步收緊審查機制，除了曾任黨政軍或國企高層港人外，就連內地出生港人亦被界定與內地有密切關連人士，申請赴台居留、定居時須經跨部會之聯合審查。他估計，內地出生港人成功率不足1成，而警務人員、記者及在國企或中資公司任職高層人士，因職業敏感，成功率相當低，他坦言不少公司均不為相關人士辦理移民申請，以免雙方徒勞無功。

台灣移民署表示，大陸地區出生者申請居留、定居，需附大陸地區注銷戶籍證明，並經海基會驗證，有關案件將透過跨機關聯合審查。而現職或曾任職於大陸地區黨、政、軍者，須跨機關聯審，暫時無法告知定義，亦非一定不予許可。