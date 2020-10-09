經營慘淡　政府延長美食車先導計劃1年

受反修例風波及疫情雙重打擊，美食車陷入經營絕境。美食車先導計劃原定於明年2月2日結束，政府今日（9日）宣布再度延長美食車先導計劃1年至2022年2月2日。政府指，是項決定是因應新冠肺炎疫情對美食車營運帶來的影響，以及經評估計劃的發展後而作出。

旅遊事務署發言人指出，自今年年初疫情爆發以來，多個美食車營運場地在大部分時間均持續關閉，以實施保持社交距離措施，美食車的營運因而受到嚴重影響，延長先導計劃多1年，可讓美食車得以在此期間繼續營運。

署方又指，已取得大部分現行美食車營運場地的管理者原則上同意，繼續提供營運場地，該署亦會繼續安排美食車在香港旅遊發展局舉辦的指定盛事中營運。

美食車先導計劃於2017年2月3日推出，其後曾獲延長2年至2021年2月2日。先導計劃運作至今約3年半期間，美食車的營業額每況愈下，總營業額由首年的2,100多萬港元，按年下跌至今年首7個月的50萬港元，美食車數目亦由去年15部減至13部，據了解，至少有4架美食車有意退出，意味著美食車先導計劃幾乎「名存實亡」！