醫管局普通科門診　今起延長派發樣本包時間

醫院管理局轄下46間普通科門診診所，今(9日)起延長派發樣本收集包的時間。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，每間診所暫時維持每日派約90個樣本包，當局會檢討，有需要將增加數量。

劉家獻出席電台節目時稱，早前疫情緩和期間，門診診所每日派發的樣本包數量減少，但近日已經回升。為配合實驗室工作，收集唾液樣本的時間維持早上10時至11時，接受檢測的市民若於3日內無收到通知，即檢測結果為陰性。當局暫無計劃以短訊通知市民結果。

他續稱，留意到市民戴口罩的情況不如理想，例如有人除口罩吸煙，在餐廳除口罩交談等。他呼籲市民須減少聚集，煙民亦應積極考慮戒煙。

位於葵涌的北葵涌普通科門診診所，位置與近日爆疫的私營殘疾人士院舍「國寶之家」相近，今早有不少人到場取樣本包。居民指區內長者眾多，冀透過檢測盡早識別隱形患者，避免病毒傳播。

而位於九龍城的李基紀念醫局今早首一個小時便派出約40個樣本包，有居民指九龍城有不少泰國人居住及開餐廳，有見近日接連多名泰籍人士確診，憂心外籍人士未了解防疫措施，認為政府應主動為相關人士檢測。