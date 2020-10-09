大專師生研發社區藥房管理系統　優化派藥用藥資訊減錯亂

IVE資訊科技學科的師生團隊有份研發這套適用於社區藥房的藥物資訊管理系統。

本港藥房在社區醫療的角色逐漸加重，部分公立醫院早前安排專科門診病人到指定私營社區藥房取藥，亦有不少非牟利機構經營社區藥房，提供配藥及藥物諮詢服務，但社區藥房藥物諮詢管理系統仍未完善，藥劑師無法充分掌握病況。有大專院校師生團隊與業界合作，開發適用於社區藥房的藥物資訊管理系統，提高藥物服務的效率。

企業共創中心安排香港專業教育學院(IVE)資訊科技學科的師生團隊，與非牟利機構醫護行者、醫護科技公司等合作，利用雲端科技開發一套適用於社區藥房的藥物資訊管理系統。系統將儲存、管理病人的用藥紀錄、病理、藥物不良反應等資訊，方便藥房隨時更新、翻查病人用藥資料，提供更有效的用藥支援服務。

針對長者服藥時常有分量錯誤、藥物分類有困難一事，團隊設計了一套顯淺易明的藥物標籤，以一系列的圖案表達用藥指引的訊息，如服藥時間、分量、副作用等，協助病人，尤其少數族裔和長者正確用藥。

負責編寫程式的IVE軟件工程高級文憑學生李嘉林及陳柏熹分享，開發過程不但活用所學，更學會不少業界常用的編程語言及軟件。陳表示計劃讓他更深入認識雲端科技於管理伺服器和數據儲存上的應用。

團隊將進一步改良藥物資訊管理系統，加入銷售處理、訂貨等功能，並將於「醫護行者」等非牟利機構營運的社區藥房中試用。團隊希望系統日後能推展至更多社區藥房，亦正研究不同社區藥房藥物資訊互通的可行性，以便建立社區資訊網絡，惠及市民。