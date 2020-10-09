水牛樂土屢遭破壞　度假營公司再闖城規會申改劃

貝澳原是水牛棲息地，亦是露營聖地，惟年初建有多間「組合屋」，疑為全新的露營設施，按摩企缸的浴室，電箱、水箱等一應俱全。地政總署兩度向營地發出警告，若相關設施仍未拆除，或會被「釘契」，涉事公司至今仍在做生意，更繼上月闖城市規劃委員會申請興建露營車度假營和帳幕營地遭拒後，決定再闖城規會申請覆核。

申請文件指出，相關地段為被劃為「海岸保護區」的貝澳濕地，將興建4輛露營車，車身高3米，城規會上月4日拒絕相關申請，申請人於上月28日，提出申請覆核。翻查資料發現，相關地段亦曾被申請進行填土工程，聲稱要作農業用途，惟同樣遭城規會拒絕。東網記者發現，相關地段已有露營公司營運度假營生意，其社交網站近日仍然活躍做宣傳。

貝澳海岸保護區於2018年被揭建有圍欄，中間挖有水池，面積猶如網球場般大，東網記者今年2月重返現場，發現該處仍築有矮牆，附近已建有3間組合屋，設有電箱、水箱和浴室。規劃署當時表示，該處被劃為「海岸保護區」地帶，不宜發展，而離島地政處則稱，相關營地設施為未經批准的構築物，違反地契條款，已向業權人發警告信。