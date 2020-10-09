政府擬撥兩地皮建豪宅　區議員斥配套欠缺憂交通塞爆

規劃署日前就修訂荃灣分區計劃大綱核准圖諮詢區議會，擬將4幅土地、包括2幅鄰近麗城花園的綠化地，改劃作住宅用途，料可提供7580個公私營單位，涉逾2.1萬人口。荃灣區議會今(9日)開會討論有關事項，多名區議員會上反對計劃，狠批政府規劃失當，未有完善配套計劃即想改成住宅，不僅令區內人口逼爆，交通擠塞更會成常態，又批評用綠化地建豪宅，嚴重破壞環境。

4幅土地中，以油柑頭邨及寶豐台2幅鄰近麗城花園的綠化地最受爭議，規劃署稱該2幅地改劃作私營住宅後，料可提供1900個私營單位並吸納5000新居民。區議員趙恩來指，麗城花園已有近5萬名居民，新發展再加5000人勢令該處交通問題更嚴重，批評政府對該處未有交通規劃就增加區內人口，而討論多時的屯嶼及屯荃鐵路至今卻仍未有眉目。

另一區議員易承聰引述數日前調查，稱受訪的1300多名麗城花園居民中，逾80%反對計劃，逾90%不滿政府發布資訊過少。他指該處經常擠塞，狠批早前要求運輸署加巴士班次無果，擔憂新計劃落成後加劇塞車問題，令居民「出荃灣仲耐過飛台灣」。另有議員批評規劃無提出興建停車場，擔心區內泊位供不應求。

區議員譚凱邦則批評規劃署用綠化地起豪宅，根本無助市民置業，又炮轟該署對樹木評估粗疏，最終只會被發展商全部斬伐，「唔係規劃緊香港，係破壞緊香港」，建議應優先發展棕地。

規劃署署理荃灣及西九龍規劃專員馮志慧則解釋，本港房屋需求急切，又指應有足夠土地興建私營房屋，又澄清並非只針對綠化地發展，又指政府已在研究發展棕地。至於麗城花園交通方面，她稱評估後擴闊寶豐路連接至青山公路後，相信可容納2個新計劃的需要。

另外，多名區議員會前請願，不滿政府撥綠化地予發展商起豪宅，嚴重破壞環境，又無足夠規劃配套，要求立即煞停計劃。