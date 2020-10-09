商人停車堵路稱被撞　被裁定故意阻礙囚6星期

去年8月5日「三罷」行動期間，一名男子涉嫌把私家車停在九龍城道路10分鐘。他否認在公眾地方造成阻礙罪，經審訊後今（9日）在九龍城法院被裁定罪成。裁判官鄭念慈指，沒有任何證供支持他的車輛事前曾被撞的說法，即使真有碰撞，他也可以將車稍為駛前，而非與其他車輛並排阻塞交通，認為他的說法不合情理。鄭官認為被告行為嚴重影響公共秩序，判他監禁6星期。

現年54歲的被告陳繼同，報稱是貿易商人，被控於2019年8月5日，在九龍城交匯處將一輛私家車多次停在上述地點，增加上述公眾地方及交通的阻礙。他之前已承認3項有關車輛裝備不合規格的控罪，被判罰款共3000港元。

被告早前自辯時否認參與堵路，指有車輛碰撞其車後不顧而去，故停車等候警方援助，期間卻被人爆粗指罵及毀壞車身，聲稱自己才是受害人。

裁判官今裁決時指，本案開鍵是被告是否有合理解釋。他聲稱事前其車曾被碰撞，但私家車車身事後沒有任何被撞的痕迹，而從相關行車紀錄儀片段中，聽不到碰撞的聲響，也不見因碰撞而起的郁動。

此外，裁判官認為假如私家車果真被撞，被告理應即時落車察看情況，甚或與相關司機理論，但被告卻選擇留在車上，行為與一般司機的反應不脗合。

裁判官續指，即使被告是想等候警方到場，他大可以把私家車駛前少許讓其他車輛通行，而非將車停在慢線上，並與其他車輛平排。事實上，被告之所以被人指罵，正是他阻礙交通的結果，故他聲稱受驚而停車的說法是倒果為因，裁定他是故意阻礙交通。