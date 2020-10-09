食肆下周二可再申最高25萬元資助　卡拉OK等場所獲津貼

政府早前公布向「防疫抗疫基金」注資推行第三輪措施，當中包括再次為餐飲業界提供財政支援，即餐飲處所(社交距離)資助計劃，以進一步支援持牌餐飲處所經營者，食物環境衞生署發言人今日(9日)表示，該計劃將於下周二(13日)開始接受申請。

新一輪的餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，按其牌照上所訂明的樓面面積發放5萬港元至25萬港元的一次性資助，用於援助有關餐飲處所的經營，預期可惠及約1.7萬間餐飲業處所。

此外，每間按照《預防及控制疾病(規定及指定)(業務及處所)規例》(第599F章)指示，須關閉整個持牌處所範圍的合資格餐飲處所，包括卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館，可額外獲發2.5萬港元的一次性資助。至於根據餐飲處所資助計劃向食環署轄下街市熟食/小食攤檔，以及公營房屋發展中持有小販牌照經營熟食的攤檔提供資助的申請安排，食環署會另行通知有關人士。

合資格食物業牌照/酒牌/卡拉OK場所許可證持有人，可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處(如酒牌則須向各牌照辦事處)遞交申請，食物業牌照持牌人亦可透過食環署網頁遞交資助申請，截止申請日期為11月12日。目標是在食環署收到填妥的申請表格及相關文件並經審核後，一般於約兩星期發放資助款項，以劃線支票寄往相關持牌食物業店舖。

今年5月推出的餐飲處所計劃截至今日，分別收到超過9100宗首筆資助款項申請，而申領次筆資助款項的申請則有超過8900宗，並已向合資格申請人發放合共超過32億港元資助款項，其中首筆資助款項批出逾22億港元，而次筆資助個案中超過4000宗申請已獲批核支付，涉及資助金額超過9億港元。至於優化計劃則收到200多宗申請，當中超過110宗申請已獲發資助，涉及資助金額超過2000萬港元。