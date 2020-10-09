油麻地夫婦雙屍案　官裁定男死者殺妻無權繼承遺產

油麻地「御金．國峯」於2017年發生家暴命案，一對分居中的年青夫婦，疑於住所攤牌時發生爭執，於清晨時雙雙墮樓死亡。法醫驗屍發現妻子有多處刀傷，懷疑她被丈夫刀襲後被拋下樓，然後丈夫再跳樓自殺。高院今天（9日）開庭處理女死者的遺產事宜，法官指證據顯示是男死者謀殺女死者，根據法例，他不能繼承女死者的遺產，故判女死者的母親成為她的遺產執行人，並可繼承她的遺產。

申請人為女死者方燕婷的母親梁潤笑；答辯人是男死者周偉輝，並由其兄長周偉雄代表。

法官作裁決時坦言，本案是一宗悲劇，但案情簡單。2名死者是同住的夫婦，2017年9月4日，女死者被人發現從其住所墮樓身亡，約1小時後，男死者亦從住所躍下身亡。由於女死者並無立遺囑，而且比其丈夫早1小時離世，故根據順序，原本應先由丈夫即男死者繼承遺產。

不過，根據警方調查所得，2名死者於案發前曾吵架，女死者曾搬離單位數天，至案發前夕才返回單位居住，而同日男死者亦購買了兩把瓷刀及兩樽通渠水回家。案發當日，有鄰居聽到案發單位內有女聲尖叫，其後女死者被發現倒臥於大廈平台身亡，約１小時後男死者亦跳樓身亡。

警方經檢驗後，發現女死者身上有多處刀傷，致命原因為墮樓身亡，警方亦於單位內發現瓷刀，刀上及單位均有女死者的血漬。法官認為，跡象均顯示是男死者斬傷再殺害女死者然後自殺。

法官指由於是男死者謀殺女死者，根據法例他是不能承繼女死者的遺產，申請人的申請合理，而死者兄長亦沒有反對此申請，因此法官批准申請人的申請，剔除男死者作為女死者遺產代理人的身份，她的遺產由申請人人繼承。法官亦下令由男死者的遺產支付申請的訟費，並兩名死者的家屬作出慰問。