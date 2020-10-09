本地確診比例回升　衞生署今到蘭桂坊派樣本瓶檢疫

署方晚上會到蘭桂坊一帶向酒吧職員及酒客派發樣本瓶檢疫。

新冠肺炎疫情反覆，其中酒吧更出現多宗確診個案，食物及衞生局副局長徐德義今日(9日)表示，衞生部門晚上6時至凌晨12時，會派出流動貨車到蘭桂坊一帶，「洗街式」向食肆、酒吧及途經市民免費派發樣本瓶，而明日(10日)及後日(11日)則會分別到尖沙咀諾士佛臺及灣仔派樽。

徐又指，政府已加強檢測，市民可在醫管局46間門診診所、私家診所及醫院、流動檢測中心及暫時檢測中心接受檢測，其中46間醫管局門診診所由即日起延長派發樣本的時間，市民可於周一至五早上9時至下午1時、下午2時至5時到門診領取樣本包，門診診所至今已派發2000個樣本包。

署方亦會開放暫時檢測中心，灣仔港灣道體育館的中心將於明日開放，而葵青石籬社區中心則會於後日啟用至下周三(14日)，徐指會再按情況決定會否延長，而位於九龍城及尖沙咀的暫時中心詳情會容後公布。

問及有房客將酒店房當Party Room(派對房間)搞多人派對如何控制時，徐指由於酒店有提供飲食、酒精及卡啦ok等服務，將受《預防及控制疾病規例》599F章限制，又指衞生署將與酒店管理層商討如何解決，暫時酒店方會透過行政方法限制房客行為，並呼籲市民自律，遵守防疫規定。

徐德義又透露，10月2日至8日共錄得64宗新冠肺炎確診個案，其中29宗是輸入個案或與輸入個案相關的個案，35宗為本地個案或與本地個案相關個案，本地個宗比例達55%，較上周的20%明顯回升。由上月30日至今，本地已連續10日錄得源頭不明個案，比例達19%，反映社區仍有隱形傳播鏈，由於確診可以無徵兆，提醒每宗個案均可引起大規模群組爆發。