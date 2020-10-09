香港快運推環港遊救亡　票價388元起

全球旅遊業受新冠疫情影響，停運大半年，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前面臨財困，就連旗下廉價航空公司香港快運亦受影響。香港快運為救亡，早前宣布將於11月在港推出環港遊的特色飛行體驗，今天(9日)下午5時正式發售機票，分成3班航班，包括11月1日、7日及8日出發，票價388港元起。

香港快運表示，航班會於啟航當日下午2時30分起飛，下午4時回到香港國際機場降落，歷時1.5小時。旅客在飛行途中可一邊欣賞香港的美麗景致，一邊參與遊戲，並可獲贈禮品包。顧客可透過香港快運網站、手機應用程式或指定旅行社訂票。

國泰航空及旗下國泰港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，被視為大裁員鋪路。另外，國泰今年8月公布的中期業績顯示，今年上半年虧損98.65億港元，當中燃油對沖虧損15.99億港元。管理層當時表示，下半年情況可能會更壞，雖然當時集團聯同政府和股東已作出資本重組，以及推出多項節流措施，但仍未能遏止燒錢情況，每月虧損達15億港元。