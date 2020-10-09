外判物管公司疑拒付遣散費　工會要求領展介入

領展外判商富城物業管理有限公司被指拒絕向員工支付遣散費，並要求員工簽署自願離職書。工聯會到領展辦事處請願，要求領展介入事件，敦促富城發放遣散費，並向外判清潔、保安發放約滿酬金，為長期服務作補償。東網正向富城查詢。

今年9月，一眾觀塘樂華邨停車場外判員工向工聯會求助，指富城因未能與領展續約，通知員工在2020年11月1日前辭職，並拒絕支付遣散費。工會認爲富城單方面改變工作環境及條款，等於集體解僱員工，須支付遣散費，惟經工會反映後，富城依然拒絕訴求，並指員工如拒絕自願離職，公司會强制調職，以致員工未能過渡至新承辦商。

另外，工會譴責富城於第一期保就業計劃獲發逾7400萬港元工資補貼，卻要求員工自願辭職並拒付遣散費。工聯會要求領展敦促富城負起企業責任，參考領展其他外判管理公司、房屋委員會、政府部門等做法，向外判清潔工、保安發放約滿酬金，慰勞基層職工的長年貢獻。

領展回應指，所有相關僱傭事宜都應由該營辦商處理。領展會與有關營辦商保持溝通，要求該公司嚴格遵守本港勞工法例。如果營辦商違反有關法例，將影響其未來的投標。而據領展了解，有關外判營辦商的部分員工選擇繼續在原營辦商的其他停車場工作，其餘員工則已受聘於新外判營辦商，並無員工因轉換營辦商而被裁減。