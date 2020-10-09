海天堂遭誹謗案　員工指在《蘋果》報道出街後被客辱罵

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗，案件今天（9日）於高院續審。海天堂傳召證供，指《蘋果》的報道出街後，有職員遭顧客辱罵，不少人更因此離職，貨品就被超市下架，客人退回的現金券更達到1900萬港元。

海天堂人事部主管林玉娟今日出庭作供，指《蘋果》的片段曝光後，投訴電話便響過不停，有人「拎起電話已經講粗口」，門市職員遭顧客辱罵，不少員工更因而辭職。

她續指，當確認在片中示範洗龜苓膏的員工是林日紅後，她與老闆吳耀明本來打算將林調到其他分店工作，並要求她幫公司澄清，惟對方此後再無上班，之後更說已購買即日車票返內地，主動遞信辭職，甚至沒有出現簽收糧單及支票。

海天堂會計文員張瑞英(譯音)亦出庭供稱，指事發後大批顧客不滿，要求將已購買的現金券退款，老闆為免客人「唔開心」，亦主動提出退款機制承擔後果。最終在短短2至3個月間，44300張現金券被退回，涉及退款逾1900萬港元，有貨品亦被超市要求下架。

張指公司因現金流及收入減少變得入不敷支，2014至2017年每年都虧損，4年間共蝕3400萬港元。