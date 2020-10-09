失業基層零支援促設援助金　單親媽媽冀改善託兒服務

施政報告下周三(14日)出台，關注綜援低收入聯盟等基層團體今日(9日)就基層失業、經濟及照顧者等議題表達訴求，席中有基層市民表示失業大半年，仍未得到於任何援助，希望政府設立失業援助金解決目前困境，亦有單親媽媽指疫情下在學子女多留在家，自己難以分身工作，盼能改善託兒服務，令她能夠兼顧生計。

市民關先生原為持牌乾貨小販，因生意多倚靠遊客區，惟疫情下自農曆新年起失業，更得不到任何援助，他表示自己居住的劏房每月租金4000港元，以往做小販幾十年，勉強維持生活，但現時連基本生活開支都有困難。他強調自己「有手有腳」，希望政府能夠設立失業援助金以解燃眉之急，待疫情過後繼續投入社會工作。

單親媽媽陳女士育有1名就讀中一的兒子，疫情期間需在家上學，令她在工作與照顧之間難以平衡。她坦言，疫情下兒子留家時間增加，亦令開支大增，壓力之大令她不敢停工，惟身為散工的自己卻未受惠於「保就業」計劃。陳續指自己疫情前當售貨員，因想靠自己雙手過活而未有申請失業綜援，現希望政府有失業援助金作支援。居於劏房的她亦指出，疫情下「電費都加咗一倍」，相比起疫情前過萬港元的薪金，現時擔任餐飲業僅剩近6000港元薪水，其中4300港元的劏房租金已佔生活大部分開支。

另一單親媽媽李女士則獨力照顧3名女兒，其中6歲女兒患有專注力缺乏過動異常症(簡稱過度活躍症)，另1名女兒則不足3歲，她希望政府能提供「點對點」交通津貼供覆診之用，亦冀望當局能改善現有的託兒服務，以解決其照顧上的困難。李表示曾經尋求機構協助，提供託兒服務，惟條件眾多，難以申請，故期望社會及政府能正視照顧者的壓力。