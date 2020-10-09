醫療集團認管有假疫苖董事獲放生　法庭要求律政司解釋

衞生署及海關人員去年7月前往位於銅鑼灣的港健醫療集團有限公司，搜出六支偽冒的「加衛苗9合1子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）」，接種後有機會增加死亡風險，港健及其董事張維瑄事後分別被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」罪，案件今天（9日）在東區法院再提訊。該醫療集團認罪，但董事則獲控方撤銷控罪，主任裁判官錢禮直言不能接受律政司撤控的決定，指本案極之嚴重，涉及公眾健康，若接種了假疫苗不但無效還可能帶來嚴重後果，質問被告負責管理涉案醫療中心，為何毋須負責，要求律政司就撤控給予詳細解釋，案件押後11月13日再處理。

至於公司「港健醫療集團有限公司」則派代表承認一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」傳票罪，同樣押後11月13日再訊。

控罪指，55歲港健董事張維瑄，被控於去年7月11日在銅鑼灣廣場2期1906-07室，在其容許、縱容或疏忽下，致使港健醫療集團有限公司為售賣或任何商業用途而管有6支9合1加衛苗疫苗，違反虛假商品說明、即有關疫苗是由藥廠MSC製造。

控方案情指，HPV疫苗去年納入政府的疫苗接種計劃，而上述假疫苗並無真疫苗應有的物質，故沒有任何防癌功效，接種後反而有機會增加死亡風險。

控方一度解釋由於涉案檢取假疫苗的數量不多，加上公司代表已認罪，律政司意見認為可撤銷對董事檢控，惟裁判官怒斥假疫苗一支都嫌多：「那是醫務中心！為何可以出現假疫苗？即使只有一支！受薪董事為何毋須負責？」要求控方就撤控給予詳細解釋再作處理。