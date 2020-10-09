只安排尖東帝苑男員工檢疫　酒店工會批評：病毒會分男女？

尖東帝苑酒店爆疫，衞生防護中心指男員工休息室感染機會大，已將曾到該休息室的男員工送入檢疫中心，但女員工則不用强制隔離。有酒店工會批評，政府及酒店做法可笑，認爲「病毒不可能懂分男女」，員工更衣室及休息室高峰期有多達50人聚集，職員穿着受污染的制服游走於酒店每個角落，整間酒店都有受環境感染的可能，認爲所有員工不論男女也應檢疫。

香港酒店工會主席徐考澧表示，幾乎所有酒店職員都要在上班前換上酒店制服，更衣室及休息室同時具備廁所及淋浴設施，並有多人聚集，一般情況「10人聚集是基本」。若在早上高峰時間，一些大酒店的更衣室內，上班及下班的酒店職員交更時間內，更會有超過50人同時聚集，而員工沖涼後更衣並不會戴口罩，擔心有傳播風險。

徐考澧續稱，酒店職員每天在酒店的工作時間長達12小時，而酒店屬於密閉空間，若職員穿着受污染的制服長時間游走於酒店每個角落，相當於整間酒店都有環境污染的危險。政府只將男員工送入檢疫中心的做法可笑，為謹慎處理，所有員工都應强制檢疫。

他又說，酒店爆疫令從業員人心惶惶，但不少酒店東主目前仍只是每名員工每日僅派1個口罩，卻要員工堅持12小時，批評做法不合理，促請酒店應加强員工防疫裝備，以確保員工工作安全。