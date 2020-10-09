若現職公務員拒簽署宣誓聲明　聶德權：可能影響升遷

在反修例風波中，截至今年9月底，有46名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕、正接受調查或正被起訴，他們已被停職。政府急「補鑊」，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》。公務員事務局局長聶德權近日接受網媒專訪時表示，若現職公務員拒絕簽署聲明或宣誓，「本身表達出一種態度」，可能會影響升遷；而新入職公務員不簽署聲明，將不獲聘用。

聶稱，現職公務員不簽署聲明或宣誓，都會影響日後的升遷等安排，因為政府考慮公務員升遷時，會考慮各項因素。至於公務員私下發表的言論，聶指公務員也是公職人員，言行要與身份相稱，會有相當的限制。他認為，公務員私下聊天談個人看法很正常，但若內容涉及一國兩制的範疇，與政府對着幹就有問題。

聶表示，一旦私下的言論如社交媒體或即時通訊等內容被公開，並帶來社會效果和影響，觸犯了擁護和效忠的要求，情況就很嚴重，與公務員的身份角色產生衝突。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，由於新措施影響全港現職公務員，惟局方至今仍未有任何具體清晰的指引解釋簽署聲明後將帶來甚麼後果，如影響自身言論自由的層面有多大，觸犯聲明的界線等，公務員得悉界線才能考慮是否簽署。梁直言，目前公務員比起不能升遷，更懼怕以言入罪，「如果轉發個帖文都話唔得，咁我寧願停係依家個位」，促請政府要盡快公布聲明指引，坦言「要死都要知自己點死」。

時事評論員陳雲生則狠批，政府今時今日才要求公務員簽聲明以確認效忠特區政府和擁護《基本法》是「太遲」，直指政府早該在回歸之初便推出措施，以保證公務員的忠誠度。陳又認為，政府應統一對現職公務員和新入職公務員簽聲明的要求，炮轟現時2種處理手法予人感覺拖拉，並坦言不願意簽署聲明的現職公務員是「路不同不相為謀」，理應主動辭職。