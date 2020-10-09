控方未能證明非法意圖　舞台設計師脫藏武罪

去年10月31日旺角有市民集會，一名舞台設計師翌日凌晨在區內被警方截查，並搜出士巴拿等工具。他否認攻擊性武器罪，辯稱當時已向警察解釋為工作所需但不獲理會，案件今（9日）在九龍城法院裁決。裁判官張天雁指案發現場沒有非法集結，加上被告遇查時已解釋涉案物品的用處，認為控方未能證明被告有非法意途，裁定被告罪名不成立兼得訟費。

27歲被告張子軒，被控2019年11月1日，在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有1支士巴拿、1把摺刀及兩把鉗。警員早前上庭供稱，當日凌晨12時許截查身穿黑衫黑褲的被告時並檢獲涉案物品，但承認現場沒有人堵路或非法集結。

裁判官裁決時指，案發時現場沒有非法集結，而涉案物品本質上不是攻擊性武器，而被告在被截查時，已經即時向警員解釋他從事舞台設計工作，案中檢獲的工具是用於舞台布景上。再者，警員查詢被告時並無施行警誡，反映警員當時根本對被告並未有合理懷疑。

綜合而言，由於控方未能在毫無合理疑點下，證明被告管有涉案物品是用作非法用途，法庭遂裁定被告無罪。