違反保密及財產申報不實罪成　貿促局前主席張祖榮囚2年

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌在審批投資和技術移民申請時貪污，案件今日(9日)在澳門初級法院審理，其中違反保密罪和財產申報資料不正確罪被裁定成立，而濫用職權罪則改判違反保密罪成，至於犯罪集團罪、清洗黑錢罪和受賄罪則不成立，最終判囚 2年，而他在等候判決轉為確定期間可獲保釋，但須於10天內提供10萬元擔保金。

合議庭主席梁鳳明判刑時表示，張祖榮在審訊期間一直保持沉默，沒有悔意，身為貿促局主席理應嚴格遵守法律，為下屬樹立良好榜樣，但他反而知法犯法，利用職務之便取得內部機密資料，並提供予他人。法庭考慮到案件嚴重性，張祖榮在案中的參與度，以及對社會負面影響等，數罪併罰，判處 2年徒刑。

張祖榮被控在2010至18年間，向案中第 4被告、商人吳國壽提供貿促局內部資訊，方便吳協助他人以投資方式申請移居澳門。張於去年7月企圖潛逃海外，被澳門廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。