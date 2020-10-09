再現酒吧確診群組　流動檢測車晚上到蘭桂坊派樣本瓶

新冠肺炎疫情反彈，酒吧再有確診個案，食物環境衞生署今晚（9日）起，一連3晚安排檢測承辦商前往酒吧區派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本，並會於隨後1至2日收回樣本進行檢測。

檢測承辦商會今晚在中環蘭桂坊酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測，免費派發樣本瓶作檢測；明晚及星期日晚分別前往尖沙咀及灣仔酒吧區派發樣本瓶。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，近來疫情轉差，於是配合港府措施，以及有關機構派發1000個樣本瓶，蘭桂坊全部200多間店舖都響應測試。若有店舖有需要卻未能領取樣本瓶，可向有關機構再申領，最快於下周一(12日)能獲得樣本瓶。是次測試獲政府資助，每人測試費用約為900港元。

張表示，酒客、店舖全職和兼職職員均可取樣本瓶，有關部門之後會到已登記餐廳收回樣本；若員工檢測結果都沒有問題，亦可獲發健康證書，亦有相關標記讓客人識別。

食環署表示，檢測承辦商亦會向有意參加檢測的酒吧及酒館顧客派發樣本瓶，顧客可於明日(10日)至下周一(12日)上午9時至下午5時自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。