食店走塑客上升兩成　環團呼籲10月31日全港齊「絕膠」

走塑「絕膠」是全球環保新方向，環保團體「綠領行動」今日（9日）舉辦《「絕膠」商戶嘉許典禮》，嘉許參與「絕膠」商戶標籤計劃的「絕膠」店舖，以及曾經參加「盒作．絕膠」教育講座和導賞團的機構。綠領行動指，過去兩年已有逾100間商戶參與標籤計劃成為「絕膠」店舖，而食店走塑人客亦上升兩成，呼籲全港市民於10月31日參加「全城絕膠日」，一同減少使用即棄塑膠。

出席嘉許禮主嘉賓香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）詹志勇教授表示，有統計指由1950年至今，全球共生產了86億噸膠。現時塑膠生產量每年超過1億噸，微塑膠走進食物鏈會危害健康，所以我們用塑膠前必須要想請楚。

綠領行動早前調查曾推算在堂食禁令時，每星期有逾一億件即棄塑膠餐具垃圾，較過去數年每日平均數量增逾2.2倍。縱然在疫情期外賣增加，各個「絕膠」店舖主動拒絕即棄塑膠，為環境出一分力。

餐飲業行業培訓諮詢委員會主席黃傑龍則以視像分享「絕膠」經驗，他為鼓勵食客走塑，並在其下食肆為主動走飲管的食客，提供格價優惠，因而節省40多萬枝飲管。

參與絕膠商戶標籤計劃的商戶只要承諾實行五項指定減塑措施的其中兩項，包括︰淘汰所有過度包裝產品；拒絕任何不自攜器皿或餐具買外賣之顧客；提供可重用餐具或器皿予堂食或店舖外進食之顧客；提供其他經綠領行動確認之即棄塑膠代替品；不主動派發即棄塑膠予顧客。